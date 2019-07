Per sostituire El Shaarawy la Roma ha messo nel mirino Suso. Per arrivare allo spagnolo Petrachi è disposto a offrire al Milan 15 milioni più il cartellino di Defrel che con Giampaolo ha fatto bene alla Sampdoria. Ai rossoneri però non dispiacerebbe nemmeno Schick (pure lui esploso col tecnico milanista). In questo caso però la somma cash potrebbe scendere e oscillare tra gli 8 e i 10 miloni.