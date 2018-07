Nel primo giorno di ritiro a Trigoria, si presenta Ivan Marcano. Ecco le parole del difensore spagnolo arrivato a parametro zero



Potevi restare al Porto o andare altrove, perché hai scelto la Roma?

La Roma è un grande club e ho ritenuto fosse il progetto sportivo migliore per me. Al Porto sono stato bene in questi 4 anni e potevo restare, ma ho deciso di fare un passo diverso



Che sensazione hai avuto dopo aver conosciuto i compagni?

Mi sembra un ottimo gruppo. Per me sarà importante conoscere l'italiano, conoscevo già Manolas avendo già giocato con lui in Grecia



Hai già giocato la Champions, ma la Roma viene da una semifinale...

E' vero la Roma è reduce da una grande Champions, sarà dura ripetere quel risultato ma darò il mio contributo per riportare la Roma tra le squadra più forti d'Europa



Nel tuo ruolo c'è tanta concorrenza, con quali aspettative arrivi a Roma?

La concorrenza c'è sempre nei grandi club, il mio obiettivo è quello di lottare per una maglia da titolare.



Hai avuto modo di lavorare con Lopetegui che ora allenerà il Real. Farà bene?

E' stato lui che mi ha portato al Porto, di lui ho un grande ricordo e gli auguro il meglio



Come ti sei trovato con Manolas all'Olympiacos. Potete essere la coppia del futuro?

Non so quale sarà la coppia del futuro, lo deciderà Di Francesco



Hai segnato in 4 campionati diversi. Hai studiato per diventare un difensore goleador?

No, probabilmente col tempo e l'esperienza si capisce dove mettersi sui calci piazzati o sui cross. Non ci sono tecniche particolari, ma solo il senso della posizione.



Quest'anno avete fermato il Benfica. in Italia è la Juve a monopolizzare il campionato, è davvero imbattibile soprattutto se dovesse arrivare Ronaldo?

E' chiaro che sarebbero i favoriti, ma anche l'anno scorso in Portogallo tutti davano per vincente il Benfica. I titoli poi vanno vinti sul campo.