Nei giorni scorsi il gm Tiago Pinto ha incontrato l’agente di Lorenzo Pellegrini. Un incontro cordiale e per lo più conoscitivo, servito pe mettere le basi sul rinnovo.

La scadenza al 2022 mette fretta alla società e regala sicurezze al calciatore che tra l’altro avendo un contratto che si autoalimenta (grazie ai bonus legati ai gol, agli assist) non ha fretta. Attualmente percepisce 2,5 milioni a stagione, cifra che andrà ad aumentare: le parti di comune accordo hanno deciso di rimandare a fine stagione. Secondo il Messaggero a differenza della strategia utilizzata da Pinto con Ibanez (inserimento clausola rescissoria di 80 milioni) l’idea della Roma è quella di togliere la clausola del contratto di Pellegrini attualmente ne presenta una di 30 pagabili in due tranche.