La Roma comunica che a partire dalle 10 di oggi sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di campionato Roma-Lazio. Il calcio di inizio della sfida è previsto per le ore 15:00 di sabato 29 settembre. I settori Curva Sud Centrale e Curva Sud Laterale sono esauriti in abbonamento. I settori Curva Nord, Distinti Ospiti, Distinti Nord Est e Tribuna Monte Mario (ingressi 2/4) saranno riservati ai tifosi della SS Lazio.