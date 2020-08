Saranno 20 i giorni di vacanza di cui godranno i giocatori della Roma, che hanno terminato ieri sera la loro stagione con l'eliminazione dall'Europa League. L'appuntamento è fissato a Trigoria per il 27 agosto, quando tutti si sottoporranno a un ciclo di tamponi. Il giorno successivo, il 28 agosto, il gruppo comincerà la preparazione in vista del prossimo campionato. Non ci saranno i Nazionali, impegnati tra le gare di Nations League e amichevoli.