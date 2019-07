Come anticipato da calciomercato.com , Pau Lopez è il terzo acquisto della Roma di Petrachi e Fonseca. ​Il giocatore, come riporta Marca, ha lasciato intorno alle 14:00 il ritiro dei biancoverdi, pronto a dirigersi verso la Capitale.Secondo quanto appreso da, inoltre, arrivano novità sulle cifre dell'affare. La Roma ha alzato l'offerta al Betis. Dai 18 milioni iniziali si è passati a 20, ai quali vanno aggiunti i 7,5 milioni derivanti dal 50% della futura rivendita di Sanabria più un paio di milioni di bonus per un incasso totale di 30 milioni. Mai la Roma americani ne aveva spesi così tanto per un portiere. Pau Lopez, che in questi giorni si è allenato con il Betis, sarà domani mattina a Roma.Sempre in giornata sono attese le visite mediche e la firma a Trigoria.