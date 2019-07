"Oggi dovrei chiudere un acquisto". Lo ha annunciato, senza fare nomi, Petrachi nella sua prima conferenza stampa. E dopo qualche ora è arrivata la notizia. L'acquisto è Pau Lopez, portiere spagnolo del Betis Siviglia che Fonseca ha espresso chiaramente soprattutto per le sue abilità di saper dialogare con la difesa e saper far ripartire l'azione da dietro. Dopo una trattativa durata circa due settimane, quindi, la Roma avrà un nuovo portiere straniero che prenderà il posto di Olsen (Watford?) e che ha superato la concorrenza di Perin.



CIFRE - ​Lopez arriva per un totale di 20 milioni più la cessione del 50% sulla futura rivendita di Sanabria. Un affare da 25 milioni per il 24enne di Girona. Il portiere è atteso già il 9 luglio al raduno della Roma e guadagnerà circa 2 milioni a stagione per i prossimi 4 anni.