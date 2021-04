Leonardo Spinazzola non sarà a disposizione di Fonseca per le prossime 3 partite: quella tra un'ora con il Bologna, ma anche il ritorno dei quarti di finale in Europa League contro l'Ajax ed il match di campionato contro il Torino. Gli esami strumentali effettuati ieri hanno evidenziato una piccola lesione al flessore della gamba sinistra e la risonanza cui si sottoporrà il giocatore tra oggi e domani rivelerà l'entità del problema. A meno di brutte sorprese, il laterale sinistro dovrebbe rientrare il 22 aprile, in occasione della partita contro l'Atalanta. Magari partendo dalla panchina.