"La Roma riparta dai suoi atteggiamenti". Una investitura importante quella di Tiago Pinto per Gianluca Mancini che ha appena rinnovato il contratto con la Roma. La durata sarà fino al 2027, un anno in più rispetto al rinnovo automatico. Le cifre? Tre milioni a stagione più bonus fino ad arrivare a circa 3,7 in base a prestazioni individuali e di squadra.