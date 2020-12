La Roma questa sera scenderà in campo all’Olimpico contro lo Young Boys per chiudere nel migliore dei modi il girone di Europa League e mettere in cassaforte anche il primo posto, lontano solamente un punto. La Roma fin qui ha incassato dalla Uefa 1,9 milioni per le tre vittorie e il pareggio nelle precedenti gare. In caso di vittoria contro lo Young Boys e il Cska Sofia arriverebbero altri 1,140 milioni di euro (570 mila euro a vittoria), per un totale di 3 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i due milioni incassati per aver partecipato alla competizione, i 500mila euro per la qualificazione ai sedicesimi di finale. E in caso di primo posto nel girone la Roma incasserebbe anche un ulteriore milione di premio. Per un totale di 6,5 milioni di euro. Un vero e proprio tesoretto utile alle casse giallorosse in questo periodo di crisi.