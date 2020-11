El Shaarwy e la Roma sono stati a un passo dal tornare insieme lo scorso ottobre. Il contatto, però, si è acceso troppo tardi e non sono bastati i like sui social e la voglia di tutti i partecipanti. I tempi tecnici non permettevano l'operazione che si è riaccesa in questi giorni in vista del mercato di gennaio e di un Europeo che Stephan vuole giocare da protagonista.



DETTAGLI - El Shaarawy entro gennaio vuole tornare in Italia, anzi vuole tornare alla Roma, e salutare la Cina. Da metà settembre si allena da solo proprio a Roma con due preparatori. Il Faraone, 40 gol in giallorosso, non vede l’ora di tornare a vestire la maglia numero 92 al fianco di Dzeko anche se non può dirlo apertamente visto il silenzio imposto dalla dirigenza dello Shanghai. E Fonseca non ha mai nascosto la sua passione per Stephan. L’accordo con lo Shanghai Shenhua, la squadra che lo aveva prelevato due estati fa proprio dalla Roma, era stato già trovato: prestito fino a giugno 2021. Poi il riscatto da stabilire senza fretta (inferiore a 15 milioni) e un ingaggiosensibilmente ridotto: dai 14 milioni percepiti in Cina ai 2,6 promessi dalla Roma. La stessa cifra che percepiva Kluivert.