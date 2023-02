La chiamata di Tiago Pinto ancora non è arrivata. Stephan El Shaarawy aspetta, anche se si sarebbe potuto già accordare con un altro club, perché il suo desiderio è quello di restare alla Roma ancora qualche anno. José Mourinho gli sta dando fiducia e con la partenza di Zaniolo ha maggiori possibilità di mettersi in mostra in vista della scadenza del contratto (30 giugno). Pur di restare nella Capitale, come riporta il Messaggero, sarebbe disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio rispetto ad offerte pluriennali che ha già ricevuto. Pinto ci sta riflettendo, la Roma deve valutare ogni operazione per via del Fair play finanziario e le scelte vanno ponderate con attenzione.