Potrebbe durare solo 6 mesi la seconda avventura di Stephan El Shaarawy alla Roma. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, il club di Trigoria sta effettuando valutazioni sulla maggior parte dei calciatori in rosa ed il Faraone, che pure non rientra tra i giocatori con un rendimento deludente, potrebbe garantire al club una corposa plusvalenza, date anche le circostanze del suo arrivo. El Shaarawy è infatti arrivato in giallorosso da svincolato, dopo la risoluzione del contratto con lo Shanghai Shenhua.