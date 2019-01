Stephan El Shaarawy è volato a Londra ieri per assistere al Masters di snooker (biliardo) nel teatro dell’Alexandra Palace, con la leggenda Ronnie O’Sullivan che ha però perso 7-1 con Judd Trump. Il Faraone ha postato una foto sui social davanti al tavolo da biliardo. Tra le risposte nei commenti anche quella di Francesco Totti, che ha voluto scherzare con il suo ex compagno di squadra: “Ma se non sei capace…” la provocazione. Pronta la risposta dell’attaccante: “Quando vuoi, come a ping pong”. Il biliardo è l’hobby numero uno per El Shaarawy.