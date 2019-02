L'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy ha dichiarato in un'intervista a Dazn: "La stagione della maturità? Non voglio dirlo per scaramanzia, il calcio mi ha insegnato che le cose cambiano molto in fretta: un giorno sei un fenomeno e il giorno dopo sei in fondo al baratro. C'è meno pressione rispetto al passato? Diciamo che io la pressione me la sono sempre messa addosso da solo, sono sempre molto esigente nei confronti di me stesso. Però sì, sicuramente questa cosa di sentirmi più tranquillo quest'anno mi ha aiutato".