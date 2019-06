Il nome di Stephan El Shaarawy in questi giorni è molto caldo in casa Roma. Il futuro del Faraone è tutto da scrivere. Il suo contratto scadrà tra un anno e il giocatore è in attesa del rinnovo. Secondo quanto riportato da Repubblica, sull'attaccante italo-egiziano è piombato con forza lo Shanghai. Il classe '92, in questi giorni in vacanza, non avrebbe chiuso le porte ad un eventuale trasferimento in Cina.