Stephan El Shaarawy è intervenuto alle 14 in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Ludogorets. Ecco le sue parole



Cosa significano per te i record che hai raggiunto?

"Grande soddisfazione poterli raggiungere ma li devono vedere come uno stimolo a fare sempre di più. Cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno. Sono numeri importanti, però quello che conta è cercare di dare sempre il massimo".



L'esterno a 5 è il tuo nuovo ruolo?

"Ho sempre detto di non avere nessun problema ad adattarmi alle richieste del mister. Lo scorso anno ho giocato più vicino alla porta ma il quinto l'ho già fatto in passato. Sono meno vicino alla porta però non è una cosa che mi preoccupa, quello che conta è l'atteggiamento. Dove mi mette il mister gioco e cerco di aiutare la squadra".