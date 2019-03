Questa mattina le parole di Ranieri in conferenza stampa, nel pomeriggio arrivano anche quelle di El Shaarawy al Match Program. Queste le dichiarazioni del centravanti giallorosso sempre più capocannoniere del club in Serie A con nove gol:



“I 9 gol sono un traguardo importante, volevo arrivare in doppia cifra ma la cosa più importante è stata la continuità, che mi mancava un po’. Ho giocato di più, con maggiore condizione fisica. Mancano ancora due mesi e bisogna stare concentrati e cercare di fare il meglio per me stesso e per la squadra”.