La Roma non vuole correre rischi. El Shaarawy e Reynolds stanno lavorando con grande attenzione per riprendere il ritmo partita. In particolare il Faraone sembra in ottima condizione fisica. Merito del grande lavoro svolto a Dubai con l’aiuto di un preparatore atletico che lo ha allenato come se fosse una vera e propria preparazione pre stagione. Ora il dubbio è se convocarlo anche solo per fargli sentire il clima squadra. Oggi per il Faraone è in programma una doppia seduta di allenamento proprio per continuare a lavorare sul ritmo e il fiato e metterlo in pari fisicamente con il resto della squadra.