ieri in una diretta Instagram El Shaarawy ha rivelato che a gennaio c’erano due club italiani interessati a lui (tra cui la Roma). El Shaarawy aveva parlato con il suo club, spiegandogli di voler tornare in Italia in vista del prossimo Europeo. Le trattative alla fine non sono andate in porto, ma il desiderio di El Shaarawy non sembra cambiato. La sua prima scelta resta la Roma, ma eventualmente è pronto a prendere in considerazione anche altre destinazioni pur di giocare di nuovo nel nostro Paese.Ovviamente con un forte sul maxi-stipendio da 12 milioni.