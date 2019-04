Dopo il pareggio di ieri con la Fiorentina, questa mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la sfida di sabato prossimo contro la Sampdoria. Terapie per Davide Santon, che durante il match con i viola è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in anticipo per un infortunio al bicipite femorale, e per Diego Perotti che nel finale di gara ha lamentato anche lui un fastidio muscolare. Stephan El Shaarawy torna in gruppo, mentre Coric ha abbandonato l’allenamento per influenza. Individuale per Pastore, Florenzi e Pellegrini.