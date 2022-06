L'Atalanta cerca un erede di Demiral sul mercato e pensa al colombiano Lucumì del Genk. Fiorentina e Bologna su Lovato, reduce dal prestito al Cagliari. Hateboer in partenza, non sarà riscattato Pezzella: piacciono Cambiaso del Genoa, Cash dell'Aston Villa e Lazzari della Lazio.



A centrocampo interessano il brasiliano Ederson della Salernitana e il serbo Ilic del Verona, dove è in arrivo Piccoli dopo il prestito al Genoa.

In attacco occhio alla pista che porta a El Shaarawy, cercato pure dal Monza: Galliani ha cenato con l'attaccante della Roma a Ibiza.