Stephan El Shaarawy sempre più vicino a dire addio alla Roma. Si è riaperta in settimana la trattativa con lo Shanghai Shenhua, che ora è vicina alla chiusura col club giallorosso. ​La società cinese, che nei giorni scorsi era a un passo dall’accordo con il Faraone, ha riallacciato i contatti con il direttore sportivo Petrachi e presentato una nuova offerta. Le parti sono vicine a chiudere per circa 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il futuro di El Shaarawy è sempre più lontano da Roma: c'è la Cina nei suoi programmi per la prossima stagione. Per il Faraone, pronto ​un contratto da 40 milioni netti al giocatore in 3 anni, una cifra irrinunciabile per il giocatore. ​In attesa dello scambio dei documenti e dei contratti firmati, El Shaarawy è pronto a salutare la Roma.