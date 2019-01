Il ds della Roma, Monchi non ha il budget necessario a fare un grande colpo di mercato già a gennaio: i giocatori proposti (Elneny dell'Arsenal e Schneiderlin dell'Everton gli ultimi in ordine di tempo) non convincono, Hector Herrera sarà un'opzione per luglio, quando sarà scaduto il suo contratto col Porto.



Intanto, sempre secondo il Corriere dello Sport, l'infortunio di Juan Jesus blocca la partenza di Marcano. La Gazzetta dello Sport scrive invece che è stato offerto Ogbonna, attualmente al West Ham, ma è un profilo che non convince. Esattamente come non è stato preso in considerazione il brasiliano Rafael, terzino sinistro del Lione, profilo scartato perché in quel ruolo la Roma è già piena. Sullo sfondo, invece, resta reale la pista che porta a Kabak, il baby del Galatasaray con una clausola da 7,5 milioni di euro. Nel frattempo Palermo e Verona si sono interessati a Coric.