Continua la ricerca di un direttore sportivo per la Roma. Rangnick si è chiamato fuori ed Emenalo, ex Chelsea, è stato praticamente scartato, come riporta il Corriere della Sera. Tra le candidature resta forte quella di Campos, che però dovrebbe liberarsi dal Lille e accettare un incarico a tempo pieno e non una collaborazione. Dentro Trigoria c’è chi spinge per una figura italiana, esperta del nostro campionato. È stato molto apprezzato il lavoro di De Sanctis con la Primavera. Può essere la sorpresa?