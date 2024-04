Emergenza difesa per ladi Daniele De Rossi. Ieri, infatti, si è fermatoper un problema all'inguine. Non sembra grave, ma l'inglese salterà la trasferta di Napoli. Assente anche lo squalificato. La coppia contro il Napoli sarà: i due avevano giocato insieme nella difesa a 4 contro il Frosinone. In quel caso lo spagnolo aveva trovato un gran gol da fuori area. Nessun turno di riposo per il numero 23 che sarà costretto agli straordinari. Come detto si attendono gli esami peranche se De Rossi ieri ha gettato acqua sul fuoco: "Non sembra nulla di grave". Visto il Leverkusen alle porte, però, l'intenzione è quella di preservare l'ex United.

Intanto però De Rossi può sorridere per Ndicka. Evan si è allenato parzialmente con i propri compagni.. Segnale che il pneumotorace sinistro è praticamente smaltito. L'ivoriano punta alla convocazione per Napoli, ma quasi sicuramente partirà dalla panchina. Spazio quindi a Huijsen reduce dal brutto errore di Udine e con le valigie ormai quasi pronte per il ritorno alla Juventus. Intanto la Roma si gode un record: col gol didi ieri salgono a 14 le reti di testa, nessuno ha fatto meglio in serie A.