La settima giornata di Serie A continua con due gare alle 18: Roma-Empoli sarà arbitrata da Ayroldi di Molfetta, e Fiorentina-Napoli è stata affidata a Sozza di Milano. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola della partita.



ROMA-EMPOLI (Ore 18)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Berti e Di Iorio. Quarto uomo: Zufferli.

Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.



FIORENTINA-NAPOLI (Ore 18)

Arbitro: Sozza di Milano. Guadalinee: Bindoni e Lo Cicero. Quarto uomo: Serra.

Var: Aureliano. Avar: Meli.



36' - Martinez Quarta stende Osimhen lanciato in veloità: rigore per gli azzurri. Sul penalty calciato da Insigne Dragowski respinge il penalty di Insigne e la ribattuta, poi arriva Lozano e segna. Proteste del portiere polacco per il tentativo del capitano azzurro dopo la respinta sul capitano azzurro.