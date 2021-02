La caduta con le grandi sta influenzando il cammino della. Benissimo con le piccole, la squadra distecca sempre con le 'sorelle': nessuna vittoria, 3 pareggi, e un salto di qualità definitivo che manca. Ora, all'orizzonte, ci sono, prima del nuovo esame, rivale con cui, a San Siro, all'andata, è finita 3 pari tra spettacolo e polemiche. Una Roma, quindi, che ora deve ritrovare certezze per poi fare il salto. E nel frattempo sta ritrovando qualche rinforzo...Stephantornato in giallorosso dopo gli anni in, scalpita e si allena, puntando la convocazione per la sfida contro l', avversario al quale ha già fatto male in passato: è la sua seconda vittima preferita, con 5 gol realizzati in 9 presenze, ne ha fatti di più solo al Chievo Verona 7). Vuole riprendersi il tempo perso, il Faraone, che si è allenato anche ieri: voglia di campo e di normalità, per il 92 rientrato per brillare anche in ottica europeo. E a proposito di Europeo...Anche Nicolòvuole l'Europeo, l'Azzurro, l'Italia e tutto passa, ovviamente, dalla. Il '99 giallorosso oggi termina l'isolamento da coronavirus, ha in programma visite aper idoneità e, da mercoledì, il ritorno aper correre sul campo. Scalpita il 22 giallorosso dopo il crociato rottosi in Nazionale, per il quale il rientro è previsto tra un mese e mezzo, ma già da ora potrà aumentare i carichi di lavoro sul ginocchio sinistro: Fink, il dottore che lo ha operato, ha dato l'ok.