La permanenza di Cengiz Under al Leicester è a serio rischio. La sua stagione in Premier League non è brillante e il turco (0 gol in campionato) rischia di tornare alla Roma a fine stagione. Il tecnico Mercury gli concede altro tempo: “Ha avuto momenti di qualità con noi, ma è difficile per lui perché ci sono altri giocatori nella sua posizione che conoscono la Premier League. È un giocatore molto importante per noi e in questa seconda parte della stagione penso che lo vedremo”. La Roma spera che il Leicester decida di riscattare il turco per fare un’importante plusvalenza. L’accordo tra i club prevede un diritto di riscatto in favore degli inglesi fissato a 23 milioni di euro.