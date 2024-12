VITALY MYKOLENKO (terzino sinistro classe 1999)

Spesso accostato a club italiani, qualche anno fa c'erano stati dei contatti con Napoli e Juventus ma non sono stati più approfonditi. Nei prossimi mesi può diventare un'idea per la Roma: in quel ruolo i giallorossi hanno Angeliño, ma se dovesse partire Zalewski (in scadenza di contratto a giugno) servirebbe un'alternativa allo spagnolo; in estate è stato preso Samuel Dahl, per ora però ha giocato appena 60' divisi in tre presenze tra campionato e Coppa Italia più una partita in Primavera. Così, l'ex Dinamo Kiev può diventare un'occasione da pescare nei Toffees.