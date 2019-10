Federico Fazio, difensore della Roma, parla a Roma Tv in vista della sfida contro la Sampdoria dell'ex giallorosso Claudio Ranieri: "Ranieri è un allenatore con tanta esperienza nel calcio, ha preso una squadra che non andava bene, può dargli quella spinta che serve. Lo saluterò prima del match, ma vogliamo vincere: sarà difficile ma dobbiamo vincerla. Dzeko? Non è ancora sicuro che Dzeko non giochi domenica, ma Kalinic è arrivato da due mesi, è importante e un ottimo giocatore per noi".



SULLA DIFESA - "Posso giocare sia con Mancini che con Smalling: il calcio è diverso in Inghilterra e Chris si sta ambientando bene; Mancini è giovane, ma uno vale l’altro.



SU DE ROSSI - "De Rossi lo sento, lì sta bene, speriamo di vincere il ritorno con il River. Non so se finirò la mia carriera al Boca, mi aspetto di finirla alla Roma".