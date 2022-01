E' praticamente fatta per il passaggio di Federico Fazio alla Salernitana. Il difensore argentino, escluso dal progetto tecnico di Mourinho, ha accettato il trasferimento in Campania. Il classe ’89 firmerà un contratto fino al 2023 entro domani. Fazio, da tempo fuori rosa, lascerà la Capitale dopo ben 6 stagioni per approdare a Salerno troverà l’ex ds Walter Sabatini che ha voluto fortemente l'argentino portato nella capitale.