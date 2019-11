Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa 2-1 in Europa League contro il Gladbach: "​E' stata una sconfitta dura perché abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo rialzare la testa e guardare avanti. Domenica ci sarà una partita importante e giocando così vincere tante partite in questa stagione".



SULL'AUTOGOL - "Il calcio è così. Non ho potuto evitare l'autogol".