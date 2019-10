Dopo l’ottimo esordio casalingo con i turchi del Basaksehir, domani alle 18.55 la Roma sarà chiamata a dare un ulteriore segnale di crescita in campo europeo con la sfida di Graz contro il Wolfsberger. Alla vigilia del match contro gli austriaci, Federico Fazio è intervenuto in conferenza stampa al fianco di mister Fonseca. Queste le sue parole:



Noi italiani di solito snobbiamo l’Europa League. Tu che hai giocato e vinto questa competizione, ti sei italianizzato o giocare questa competizione è un passo indietro? Giocare il giovedì poi è così controproducente?

“Anche in Inghilterra c’era questo pensiero sull’Europa League. La affrontiamo al meglio perché vogliamo vincere. Ci sono delle grandi squadre e non dobbiamo pensare di arrivare in finale solo perché siamo la Roma. Pensiamo partita per partita. Non possiamo sottovalutare il Wolfsberger”.



Da quando sei arrivato a Roma hai avuto quasi sempre allenatori che propongono un calcio offensivo. Cosa ha portato Fonseca per rendervi più sicuri in difesa?

“Mi è sempre piaciuto giocare un calcio offensivo. Siamo una squadra più compatta ed equilibrata, partita dopo partita. Stiamo creando una identità di un gruppo che vuole vincere sempre, ogni partita, ogni competizione. Per questo pensiamo sfida dopo sfida, senza andare troppo oltre. Per questo domani sarà fondamentale vincere”.



Lei ha giocato tanti anni con Manolas: come cambia il modo di giocare con compagni nuovi come Smalling o Mancini?

“No, noi giochiamo da squadra, al di là di avere un compagno o l’altro. Dobbiamo fare il nostro lavoro sempre, a prescindere dal compagno”.



Chi vede le partite non può sapere cosa c’è dietro il rendimento di un giocatore. Ti vedo giocare con un’altra serenità rispetto allo scorso anno. Ti sei chiesto cosa magari non funzionava lo scorso anno. Era un problema tattico o di forma?

“Tutta la squadra lo scorso anno ha fatto fatica. Eravamo in difficoltà e non è andata bene come volevamo. Sempre dietro, sempre a rincorrere. Non soltanto io, ma anche gli altri l’anno scorso non siamo andati bene. Per fortuna quest’anno sta andando diversamente, vedo una squadra differente e si respira un’aria diversa”.