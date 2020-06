Il difensore della Roma Federico Fazio è intervenuto a Sky Sport, parlando dell'imminente ripresa: "Le motivazioni sono alte, abbiamo voglia di ripartire: sono due mesi che ci alleniamo a casa e a Trigoria, vogliamo sentire l'emozione di tornare in campo. Ci siamo allenati a casa e siamo più in forma di quando torniamo dalle vacanze, l'unica cosa è che non abbiamo fatto le partite che di solito facciamo in ritiro, ma le abbiamo fatte tra di noi. Gara secca contro il Siviglia in Europa League? Sarà emozionante e molto importante, ad agosto la squadra starà anche meglio fisicamente. Corsa Champions? Siamo a meno tre dall'Atalanta che ha una partita in meno, ma noi ci crediamo fino all'ultima partita: ne mancano dodici, sarà una grande sfida per noi e abbiamo voglia di giocarla. Le vicende societarie possono distrarre? No assolutamente, siamo concentrati sul campionato e abbiamo tanta voglia di ripartire alla grande e ritrovarci in campo. L'unico obiettivo è giocare la Champions e vincere l'Europa League".