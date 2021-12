Brutto episodio e replica piccata per il capitano della Roma Femminile Elisa Bartoli. Subito dopo il derby vinto per 3-2 dalle giallorosse, il terzino del club ha ritrovato la sua macchina rigata. Questo lo sfogo della calciatrice sui social: "Volevo ringraziare quei poveracci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina! Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, B! Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto! Dentro e fuori dal campo".