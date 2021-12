La Roma piange la morte di Salvatore Gervasi, medico della prima squadra Femminile scomparso per un malore all'età di 35 anni per un sospetto aneurisma: "Tutta la ASRoma, con commozione e affetto, si unisce al dolore della famiglia Gervasi per l’improvvisa scomparsa di Salvatore, medico della Prima Squadra. Ciao Salvatore, sappiamo quanto tenessi a tutte noi. Ci mancherai...", è il testo del tweet pubblicato sul profilo ufficiale del club. Nel frattempo, in tanti si stanno stringendo intorno alla famiglia del giovane medico. In serata è arrivato anche il tweet dell'ex presidente della Roma James Pallotta: "Mi dispiace tanto di Salvatore. Sincere condoglianze e preghiere alla sua famiglia È stato un membro importante e prezioso del nostro programma per la squadra femminile".