La partita di oggi tra Roma e Feyenoord non si gioca solamente in campo, ma purtroppo anche al di fuori. Già nella giornata di ieri ci sono stati diversi scontri tra i tifosi delle due compagini. In vista del clima teso avvicinandosi alla partita, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha indotto un'ordinanza per evitare qualsiasi rischio: spiegamento di circa 1500 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di Finanza. I luoghi interessati riguardano il centro storico e l'area della stazione Termini. Inoltre, verranno utilizzati anche agenti in borghese. Osservate speciali le aree intorno a piazza del Popolo, del Tridente e piazza di Spagna dove otto anni è stata danneggiata la fontana della Barcaccia. Per i tifosi olandesi, nelle scorse settimane, è stato deciso di vietare la vendita dei biglietti per assistere al match. Le forze dell'ordine verranno spiegate anche nel perimetro intorno allo stadio. Lo riporta l'Ansa.