Non è ancora finita. Per tutti i tifosi di Roma e Feyenoord che ancora non hanno il biglietto per la finale resta un’ultima speranza: la vendita libera dell’Uefa. Occorre registrarsi sul sito e poi, da martedì alle 12, sperare di riuscire ad acquistare un prezioso tagliando (media prezzo dagli 80 ai 125 euro). Si parla di circa 10mila biglietti messi in vendita per tutti gli appassionati di calcio, senza vie preferenziali per i tifosi delle due squadre finaliste. Un meccanismo contestato da molti addetti ai lavori. La società giallorossa ha scelto di privilegiare gli abbonati: ha regalato il biglietto ai 166 che erano a Bodo (nel girone, sconfitta per 6-1), ha riservato una quota ai disabili e ha messo in palio con un sorteggio per gli abbonati gli altri tagliandi. Inutile dire che per un biglietto la richiesta è arrivata a cifre folli, superiori persino a mille euro.