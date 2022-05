Alle ore 12 è partita la vendita libera della UEFA per i biglietti di Roma-Feyenoord, finale di Conference League, in programma tra 15 giorni a Tirana. Sono circa 10mila i biglietti messi a disposizione per tutti. Purtroppo, causa alcuni problemi sul sito della UEFA, è al momento impossibile acquistare un tagliando per tutti. Moltissimi tifosi hanno infatti lamentato un problema nella procedura di acquisto dei tagliandi. Quasi tutti si sono trovati davanti la schermata “ERROR”, senza poter procedere all’acquisto del biglietto. Alle 14 ripartirà la vendita sperando che l'Uefa abbia risolto i problemi.