Mentre per le strade di Tirana le ore che precedonosi caricano di tensione, il quotidiano olandese De Telegraaf conferisce alla gara di stasera un significato identitario. In un commento firmato da Valentijn Driessen , la prima finale nella storia della Conference LeagueChe viene indicato come uno stile “difensivo, calcolatore e quasi cinico”. Un approccio al gioco del calcio indicato come l'opposto rispetto a quello predicato dalla scuola olandese.e qui sta il tono ammonitorio che il commentatore usa in vista della finale di stasera. Perché proprio con riferimento alle finali di coppa internazionale,vincendo 2-0.Guardando a quel precedente il commentatore del Telegraaf aggiunge che il Feyenoord dovrebbe anche vendicare la sconfitta patita dall'Ajax cinque anni fa. E francamente questo auspicio suona difforme, vista la rivalità fra i due club e soprattutto fra le due tifoserie. Il Feyenoord penserà a vincere la coppa per sé, non certo per restaurare l'onore dei rivali di sempre.@pippoevai