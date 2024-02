Roma-Feyenoord, il retroscena della lite fra il vice di Slot e Karsdorp: 'Stai diventando come Pipo il clown'

Rick Karsdorp Arne Slot en John de Wolf — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2024

Animi accesissimi nel tunnel che porta agli spogliatoi dello stadio Olimpico nel corso dell'intervallo di Roma-Feyenoord, gara poi finita per 1-1 nei tempi regolamentari e vinta ai rigori 4-2 dai giallorossi. Il vice allenatore degli olandesi John de Wolf è venuto quasi alle mani con il terzino Rick Karsdorp, anche lui olandese, dopo avergli urlato qualcosa nella loro lingua madre e che ha fatto scattare il terzino giallorosso.Secondo quanto riportato da ESPN in Olanda, che ha anche ricondiviso il video delle scintille nel tunnel, De Wolf ha urlato verso Karsdorp questa frase: "”. Il riferimento è a un episodio in cui Karsdorp ha di fatto fermato una ripartenza del Feyenoord in campo dopo un contrasto con Paixao facendo intuire di aver subito una gomitata al volto e per cui, secondo lo staff di Slot e la panchina olandese, l'esterno romanista stava simulando.Pipo il Clown è un personaggio creato dallo scrittore e artista Wim Meuldijk , che divenne famoso come il personaggio principale di una popolare serie televisiva olandese che evidentemente anche Karsdorp conosce. Il protagonista è a tutti gli effetti un pagliaccio del circo.