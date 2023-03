Roma e Feyenoord, ancora di fronte. Come in occasione della finale di Conference League, il 25 maggio 2022 a Tirana, vinta dai giallorossi 1-0 grazie al gol di Zaniolo e caratterizzata da disordini tra le due tifoserie, come il 19 febbraio 2015, una data ricordata per la devastazione da parte dei tifosi olandesi della Barcaccia, la fontana situata in piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. Poco dopo il sorteggio di Nyon frange estreme del tifo di Rotterdam hanno invaso i social, ricordando quanto successo e lanciando messaggi allarmanti:. I romanisti hanno subito replicato: «Come riporta il Corriere dello Sport i tifosi del Feyenoord potrebbero tornare ancora, anche se nei loro confronti, Uefa permettendo, visto le critiche mosse alla Prefettura di Napoli nel caso dell’Eintracht Francoforte,contro la Roma allo stadio Olimpico il prossimo 20 aprile. Nel settembre 2022 analogo ordine aveva impedito agli ultrà olandesi di assistere al match contro la Lazio nella fase a gironi. Potrebbe accadere la stessa cosa.Si attende solo la nomina del nuovo prefetto di Roma, dopo che Bruno Frattasi ha lasciato l’incarico giorni fa, anche se un provvedimento del genere potrebbe essere preso anche dalla vicaria Rafaela Moscarella, che ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel quale si sono discusse le misure da prendere per il derby Lazio-Roma di domani pomeriggio allo stadio Olimpico. Tornando a Roma-Feyenoord, il questore Carmine Belfioregemellate con quelle della Lazio e della Roma, che potrebbero arrivare, come è successo in altre edizioni.