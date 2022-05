Non solo gioia per i tifosi che hanno deciso di recarsi a Tirana per assistere dal vivo alla finale di Conference League, lo scorso 25 maggio. Si moltiplicano infatti le testimonianze relativa ad episodi spiacevoli vissuti dai tifosi presenti all'Arena Kombetare, con gli addetti alla sicurezza dell'impianto che non sarebbero andati tanto per il sottile in alcune situazioni. Oltre a controllare il tagliando per l'accesso, visualizzabile solo attraverso l’app dedicata dell’Uefa, alcuni non hanno risparmiato vere e proprie perquisizioni, che si sono rivelate fin troppo “approfondite”. In un video si vede perfino uno steward palpeggiare i seni di una tifosa giallorossa, per poi passare con decisione sul resto del corpo, con la reazione basita dei presenti. Lo riporta la Repubblica.