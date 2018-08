È l’obiettivo principale della Roma, anche se al momento non è “il giocatore più vicino” ai giallorossi, ha spiegato il ds Monchi. Eppure circola fiducia nell’aria relativamente alla trattative per portare Steven N’Zonzi nella Capitale. C’è da limare qualche cosa sull’ingaggio, ma l’impressione dei bookmaker è che l’affare sia ancora possibile, anzi, addirittura molto probabile dato che l’arrivo del centrocampista francese in giallorosso è valutato 1,44 sul tabellone Sisal Matchpoint. Si è invece raffreddata di molto, dicono ancora i quotisti, la pista che porta a Juan Cuadrado: dell’esterno colombiano come possibile obiettivo si è parlato fino a qualche giorno fa, ora non c’è più traccia di voci. Nella scommessa sul prossimo acquisto giallorosso Cuadrado, pertanto, è offerto a 5,00.