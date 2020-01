Nella giornata di ieri è arrivato il rinnovo per Kolarov, adesso il futuro potrebbe prevedere anche quello di Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso, che ha come desiderio quello di restare nella Capitale, potrebbe incontrarsi con la società giallorossa per rivedere il proprio contratto, e il Ceo Guido Fienga ha dichiarato di volersi sedere al tavolo delle trattative con un progetto serio e duraturo da presentare Queste le sue parole.



«Siamo molto contenti di Lorenzo, del suo rendimento e della sua crescita, sia in campo sia nello spogliatoio. Personalmente posso solo ringraziarlo per il supporto che mi ha sempre dato nei momenti più difficili nell'avviare questo nuovo progetto. Preferiamo prima concentrarci sul consolidamento dei nostri programmi affinché lui e i compagni altrettanto ambiziosi trovino qui le migliori condizioni per far bene, restare e vincere. Conscio della sua intelligenza e delle sue aspettative professionali. Sono certo che quando ci sederemo sarà per entrambi il momento giusto per parlare del contratto, convinti che le prospettive future che il club potrà presentargli rafforzeranno la sua volontà di proseguire la carriera con la Roma».