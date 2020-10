La Roma è anche “business” e relativi adempimenti, e così giovedì 29 ottobre si concluderà l’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (Opa), che potrebbe portare il club all’uscita dalla Borsa. E così il ceo Fienga lancia un appello: “Se i nostri azionisti di minoranza accettassero l’offerta consentirebbero di far progredire la Roma nel programma di potenziamento e, di conseguenza, di investire più risorse nel rafforzamento della squadra. Si prevede di proseguire con l’aumento del capitale, essenziale per supportare il club dentro e fuori dal campo. In sostanza, si godrà di molti vantaggi dal buon esito dell’Opa e dal possibile delisting”.