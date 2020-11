Guido Fienga, dirigente della Roma, parla ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i giallorossi e il Parma: "I risultati arrivano nel lungo termine. Con Tiago Pinto si è voluto puntare su questa impostazione, prendendo un ragazzo talentuoso che ha dimostrato di lavorare bene in una squadra importante come il Benfica, con questo spirito di squadra. Siamo ansiosi di vederlo lavorare in team come fatto fino ad ora".