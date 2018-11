La Roma passa in Russia e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Sono tre le vittorie di fila nel girone. Una serie positiva che i capitolini non centravano da ben 10 anni: in quel caso la Roma di Luciano Spalletti, inserita nel gruppo A, vinse tutte e tre le partite del girone di ritorno. A cadere sotto i colpi giallorossi furono nell’ordine Chelsea (3-1 all’Olimpico), Cluj (3-1 in Romania) e Bordeaux (2-0 in casa). In quel caso Totti e compagni chiusero il gruppo al primo posto davanti agli inglesi, prima di doversi fermare ai rigori nella doppia sfida contro l’Arsenal.