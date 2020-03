Da Trigoria filtra moderato ottimismo per la conferma di Smalling. La velocità con la quale si è conclusa la trattativa a fine agosto ha reso impossibile l’inserimento di un diritto di riscatto, e quindi il Manchester United ha al momento il coltello dalla parte del manico. Il rendimento del centrale di difesa ha fatto lievitare il prezzo che ora si aggira attorno ai 28 milioni. La Roma reputa la cifra troppo elevata per un 31enne, ma punta sulla volontà del giocatore che più volte ha dichiarato di trovarsi bene nella Capitale come riporta il Corriere della Sera. Prima di maggio il difensore parlerà coi dirigenti dei Red Devils per accorciare le distanze.